Em “Pisque duas vezes”, seu primeiro trabalho na direção, a atriz Zoë Kravitz tece uma crítica ao poder que os homens bilionários supõem ter sobre os outros, mas, especialmente, sobre as mulheres. O trauma é fio condutor deste longa-metragem em cartaz em BH.

A trama parte da perspectiva de Frida, vivida por Naomi Ackie, aspirante a manicure obcecada pelo gênio da tecnologia Slater King, encarnado por Channing Tatum. Mergulhado em um passado de polêmicas, ele se diz em busca redenção, com terapia e descanso em sua ilha privativa.



Em uma festa filantrópica em homenagem a Slater King, Frida e amiga Jess, papel de Alia Shawkat, se infiltram entre os convidados bilionários e topam viajar até uma remota ilha de King. É nesse cenário paradisíaco que o thriller se desenrola.



O personagem de Tatum é apresentado a partir do ponto de vista feminino – o teor das controvérsias que envolvem seu nome fica implícito.

Desconforto e controle

A atmosfera é de desconforto, seja nas cenas com alto contraste de cores, no figurino sempre branco das mulheres, em alusão a imagens de castidade e inocência, na perfeição da ilha de Slater King ou na simpatia dos personagens masculinos.

O longa, que originalmente se chamaria “Pussy Island” (“Ilha da Vagina”, em tradução livre), é criativo ao destacar a inquietação de um mundo que resiste a aceitar figuras femininas que tomam o controle das próprias vidas.

O trabalho de direção constrói suspense e não subestima o telespectador. É óbvio que as personagens estão em perigo, mas Kravitz consegue fazer cenas gráficas com certa sutileza, em diálogo com demandas do setor que debatem sobre o olhar masculino sobre cenas de violência contra mulheres.

Ainda que a narrativa seja previsível, há um frescor nesta história diferente de outros filmes que também usam o protagonismo feminino de forma retaliativa, como “Bela vingança”, “Vingança” e “Doce vingança”.

Filha do músico Lenny Kravitz, Zoë Kravitz está na lista de "nepo babies" dos Estados Unidos

Com cortes secos e repetitivos, o ótimo trabalho de edição de Kathryn J. Schubert nos mostra as mulheres em meio à ausência de contato com qualquer pessoa fora da ilha, sendo induzidas a lapsos de memória pelo uso de álcool e drogas.

É de se imaginar que um filme como “Pisque duas vezes” fosse associado ao rescaldo do movimento Me Too. Mas não só.

A diretora Zoë Kravitz com Channing Tatum, intérprete do controverso magnata Slater King, no lançamento do filme em Los Angeles Chris Delmas/AFP



Ouvem-se ecos de ideias de bell hooks sobre a criação de narrativas femininas, em que o valor está na quebra de normas patriarcais e racistas. É fácil notar referências a nomes contemporâneos do suspense carregado de questões sociais, como o filme “Corra!”, de Jordan Peele, ou episódios das séries “Atlanta” e “Swarm”, ambas criações de Donald Glover.



Talvez seja a hora de reconhecer que essas tramas têm lastro próprio e não precisam de ganchos em acontecimentos históricos para merecer investimento e atenção.



“PISQUE DUAS VEZES”



EUA, 2024, 102min. De Zoë Kravitz, com Naomi Ackie, Adria Arjona, Channing Tatum, Christian Slater, Geena Davis e Haley Joel Osment. Em cartaz nesta quarta-feira (4/9) em salas de cinema dos shoppings BH, Boulevard, Contagem, Del Rey, Diamond, Itaú, Minas, Monte Carmo, Via e Partage Betim.