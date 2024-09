François Truffaut (1932-1984), um dos fundadores do movimento francês Nouvelle Vague (que surgiu no final da década de 1950), foi diretor, roteirista, ator e produtor. Em suas obras, o cineasta explorou paixão, obsessão e infância, alcançando sucesso de crítica e tornando-se uma das figuras mais influentes do cinema feito no século 20.



Durante o mesmo período e em um continente diferente, a americana Lauren Bacall (1924-2014) se destacou como atriz em gêneros como melodramas e comédias românticas, além de contribuir para a construção do gênero filme noir nos EUA. Ela se distinguiu pelo charme e atuação precisa, consolidando-se como uma estrela do cinema clássico de Hollywood.

Nesta terça (3/9), o Cine Humberto Mauro inicia a homenagem às duas figuras do cinema com a estreia da mostra "3X Truffaut". No próximo dia 20, será a vez de "3X Lauren Bacall – 100 anos de uma estrela".

“A iniciativa faz parte do circuito que estamos construindo desde o início do ano, trazendo exibições de filmes de diversos diretores como Fellini, Shyamalan e Coppola”, ressalta o curador Rodrigo Azevedo, programador da mostra.



“Apresentar os filmes de forma gratuita possibilita que alcancem um público diferente e gerem reflexões sobre os temas retratados. Além disso, é uma oportunidade de resgatar filmes importantes para a história do cinema que não são de interesse do circuito comercial, mas que encontram seu espaço na programação alternativa”, acrescenta Azevedo.



A mostra dedicada a Truffaut começa com "A história de Adèle H.”, drama histórico que narra a vida de Adèle Hugo, filha do escritor Victor Hugo, hoje, às 16h. Na sequência, às 18h, é a vez de “Na idade da inocência”, que retrata desafios e aventuras de um grupo de crianças em um vilarejo francês.

Fecha a noite desta terça, às 20h, “Jules e Jim – Uma mulher para dois”, clássico da Nouvelle Vague que explora o triângulo amoroso entre dois amigos e uma mulher, destacando a liberdade e os limites da relação do trio.



O curador justifica a seleção dos filmes: “As pessoas costumam associar François Truffaut imediatamente a filmes como ‘Fahrenheit 451’ ou ‘Os incompreendidos', mas alguns de seus trabalhos menos famosos abrem espaço para discussões muito profundas e necessárias de serem estabelecidas”.



A exibição dedicada a Lauren Bacall apresentará seu primeiro trabalho, “Uma aventura na Martinica”, dirigido pelo americano Howard Hawks.



Femme fatale

Outro filme exibido será “À beira do abismo”, também de Hawks, longa responsável por destacar a atuação de Bacall como uma sofisticada femme fatale.



Já “Teu nome é mulher”, de Vincent Minnelli, e “Palavras ao vento”, de Douglas Sirk, exemplificam a versatilidade da atriz para interpretações em comédias românticas e longas dramáticos.



Essa homenagem tem o intuito de celebrar o centenário de Lauren Bacall, nascida em 16 de setembro de 1924.



“O objetivo é variar a abordagem e poder reproduzir a história de uma atriz que se destacava na indústria”, diz Azevedo. “Seus filmes, situados na década de 1940 e 1950, também faziam parte da coletânea de obras do cinema americano que inspiraram Truffaut. Diretores como Hawks, Minelli e Sirk eram alvos da admiração do francês. A filmografia da mostra terá muitos aspectos compartilhados que os espectadores poderão notar”, acrescenta o curador.



PROGRAMAÇÃO

Hoje (3/9)

16h: “A História de Adèle H.” (1975), de François Truffaut

18h: “Na idade da inocência” (1976), de François Truffaut

20h: “Jules e Jim – Uma mulher para dois” (1962), de François Truffaut



Amanhã (4/9)

17h: “Jules e Jim – Uma mulher para dois” (1962), de François Truffaut

19h: “Na idade da inocência” (1976), de François Truffaut



Sexta-feira (6/9)

19h30: “A História de Adèle H.” (1975), de François Truffaut – Sessão comentada por Suzana Barroso (Escola Brasileira de Psicanálise/Associação Mundial de Psicanálise)



Sexta-feira (20/9)

15h: “À beira do abismo” (1946), de Howard Hawks

17h15: “Uma aventura na Martinica” (1945), de Howard Hawks

19h15: “Teu nome é mulher” (1957), de Vincente Minnelli



Sábado (21/9)

15h: “Palavras ao vento” (1956), de Douglas Sirk

17h15: “Teu nome é mulher” (1957), de Vincente Minnelli

19h30: “À beira do abismo” (1946), de Howard Hawks



Domingo (22/9)

17h30: “Uma aventura na Martinica” (1945), de Howard Hawks

20h: “Palavras ao vento” (1956), de Douglas Sirk



“3X TRUFFAUT” E “ 3X LAUREN BACALL – 100 ANOS DE UMA ESTRELA”

Mostras no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro), nesta terça-feira (3/9), quarta (4/9) e sexta (6/9), com sessão comentada pela psicanalista Suzana Barroso; e nos dias 20, 21 e 22 de setembro. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria local a partir de meia hora antes de cada sessão. Programação completa em https://fcs.mg.gov.br.

