Em "Maria Vermelha", Bel Sôuza se inspira no livro "Inventário vermelho", organizado por Danielle Andrade

Com os espetáculos “Odoiyá” e “Maria Vermelha”, Bel Sôuza leva entidades femininas e suas simbologias ao palco do Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena, 586 – Santa Efigênia), nesta terça-feira (3/9), às 19h, como parte do projeto Terça da Dança.

Dirigido e interpretado por Bel Sôuza, o solo de dança “Odoiyá” se concentra na figura de Iemanjá e seus aspectos simbólicos e sensoriais, propondo diálogos entre espetáculo e ritual, palco e plateia, contemporaneidade e ancestralidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Já “Maria Vermelha” conta e dança as histórias presentes no livro “Inventário vermelho”, organizado pela baiana Danielle Andrade. O segundo espetáculo também é protagonizado por Bel e tem direção de Rosa Antuña e colaboração coreográfica de Aline Caldeira.

A dupla apresentação será aberta ao público e os ingressos gratuitos podem ser retirados pelo Sympla ou na bilheteria local, duas horas antes do início das sessões.