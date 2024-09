“Primeira vez”, álbum de Nico Rezende, nada tem de neófito, como o título pode levar a crer. Com 63 anos de idade, quatro décadas de carreira e 10 discos autorais, o cantor e compositor paulista reúne parceiros respeitáveis em seu novo trabalho: Nelson Motta, Jorge Vercillo, Roberta Campos e Dudu Falcão, além das cantoras Isabella Taviani e Ive.

“'Primeira vez' é bastante solar, como a própria capa. As canções são para cima, as letras falam de amor e esperança, com um astral bem legal. Está bem gostoso de ouvir”, ele garante.



Isabella Taviani canta “Primeira vez”. Roberta Campos é a convidada de “Um amor puro”, parceria dela com Nico. Ive interpreta “Esquece e vem”, canção de Nico e Paulinho Lima.



“Tem também 'Signo de ar', minha com o Jorge Vercillo. Ele gravou no disco dele e agora gravei no meu. Outra de que gosto muito é ‘Pra que serve uma canção’, minha e do Dudu Falcão, com uma letra muito linda dele, grande poeta”, diz.



Roberto e Maria Rita

Pela primeira vez, Nico Rezende gravou “Melodia sem final”. “Ela foi composta na mesa de um bar, sem instrumento, no dia em que Maria Rita, mulher de Roberto Carlos, amigo querido, se foi”, conta.



O cantor e compositor passou 12 anos sem lançar trabalho autoral – o último foi “Piano e voz”. Em 2023, mandou para as plataformas o álbum com releituras de Chet Baker. “Estava sentindo a necessidade de botar novas canções para fora”, comenta.



Parceria com Nelson Motta, “Primeira vez” foi a gota d’água para o novo projeto. Nico recebeu a letra, compôs a música e se emocionou com o resultado. “Quando toquei a canção no piano, as lágrimas brotaram, tamanho foi o encaixe, a precisão dos versos com a melodia”, relembra. O repertório traz também singles lançados por ele durante a pandemia.



Outra emoção veio de “Pegadas”, parceria com o músico Alex Moreira, que faleceu recentemente. “Ele deixa uma saudade imensa, do tamanho da beleza de seus versos”, diz.



“Neste disco dos meus 40 anos de estrada, a ideia conceitual era gravar como se fosse a primeira vez. Por isso ele tem a capa com o Sol, que brilha todos os dias e nasce como se fosse a primeira vez. A ideia central era essa, como se eu estivesse iniciando a carreira.”

Fluência e coesão

Uma grande preocupação foi dar unidade ao repertório. “Nesta época dos singles, muita gente não se preocupa com a fluência da audição de um álbum completo. Eu tentei tornar a coisa mais fluida e orgânica possível, para que as pessoas não sintam vontade de pular de faixa”, explica Nico.



“A sequência faz sentido, cada canção se completa em tudo”, prossegue. “Afinal, é o velho conceito do álbum. Diria até que é uma playlist particular autoral.”



Nico Rezende tem levado a várias cidades o show “Sucessos”. “São cancões que falam um pouco da minha história como músico, arranjador, produtor e como artista.”

A próxima turnê vai se chamar “Sucessos: Primeira vez”, com o repertório do novo disco. “Serão três meses de trabalho para lançar todo o projeto”, ele calcula, informando que já estão no YouTube clipes de “Vida que segue”, “Um amor puro”, “Pra que serve uma canção” e “Esquece e vem”.



Nico revela que guarda várias inéditas na gaveta. “Sou meio cíclico, tem fase em que componho muito, tem fase em que não componho nada. Composição é como uma onda, você deve aproveitar a maré. Quando o vento está para cá, a gente aproveita; quando não venta, a gente não faz.”



Estúdio próprio

Todas as bases de “Primeira vez” foram registradas no estúdio de Nico, o Studiobeat, no Rio de Janeiro.



A finalização, com baterias, baixos e metais, ocorreu no Estúdio 2, de André Vasconcelos e Fabricio Matos.



“As bases foram gravadas ao vivo em estúdio, com instrumentos acústicos. Outras têm pegada mais eletrônica, que depois a gente foi cobrindo com guitarras e efeitos. O álbum tem todos os estilos de produção: de canções gravadas praticamente ao vivo até as mais elaboradas, com sintetizadores e tal”, conclui Rezende.

Chega ao streaming o primeiro álbum autoral de Nico Rezende em 12 anos Reprodução





“PRIMEIRA VEZ”



• Álbum de Nico Rezende

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais