Nico Rezende e Roberta Campos se unem em ''Um amor puro''

Nico Rezende compôs a melodia e Roberta Campos fez a letra da primeira canção que assinam juntos (foto: Bruno Ibanez/Divulgação)

Circulando nas principais plataformas digitais, o single-clipe "Um amor puro" é a primeira parceria dos cantores e compositores Nico Rezende e Roberta Campos. Segundo a dupla, a música nasceu da forma mais pura e espontânea possível.

“No início do ano passado, mais pela internet e Instagram, comecei a ouvir nas rádios as canções da Roberta. Principalmente uma música dela gravada com a participação de Nando Reis que se chama ‘De janeiro a janeiro’. ‘A tal felicidade’ também é outra canção de sucesso dela”, conta Nico.









Nico fez então contato com Roberta, propondo-lhe uma parceria. “Mandei-lhe uma mensagem e ela me respondeu dizendo que era minha fã. Então, mandei-lhe uma melodia e em duas semanas me mandou com uma letra maravilhosa, inclusive cantando a música ao violão, que foi ‘Um amor puro’.”













Mineira de Cetanópolis, Roberta não esconde a emoção de gravar com Nico. “Ele é um artista de enorme importância para a música brasileira. Compositor de vários hits, como 'Perigo', 'Esquece e vem' e 'Transas', entre outros, emplacou 15 músicas em novelas da Rede Globo, muitos hits de rádios no Brasil, produziu e tocou com Cazuza e Lulu Santos, entre outros”, cita.

Na gravação, Roberta e Nico cantam e ele também toca percussão, piano e violão. Nico gravou e finalizou o single no Rio e Roberta no estúdio dela, em São Paulo. “Quando esteve no Rio fazendo show, aproveitamos para gravar um clipe no estúdio, uma coisa bem simples, assim como é a canção ‘Um amor puro’. E o que mais impressionou na parceria, na música, foi quando ela começou a letra com a frase, ‘Um amor puro deixa seus sinais’. Aquilo me conquistou de cara, porque é a mais pura verdade. Temos que saber captar e interpretar os sinais, quando as coisas são lançadas.”





O paulista observa que “a pandemia nos trouxe um momento de introspecção” e conta que nesse período começou “a resgatar coisas no HD, a compor mais e aí começaram as lives”.





“Acho que fui criando um contato com o público que há muito tempo não tinha. A partir daí, passei a compor, peguei fragmentos de melodias e comecei a fazer mais músicas.”





Nico lançou em outubro do ano passado o single ‘Vida que segue’, que dará nome ao álbum cheio, a ser lançado no início de 2022. “Foi muito bacana, pois senti que o momento é muito propício para voltar a trabalhar mais essa coisa de rádio, a aparecer um pouco mais, muito embora ainda esteja em casa. As coisas mais parecem um paradoxo, pois encontrei na pandemia um jeito de me aproximar mais das pessoas, do meu público.”





Em junho, Nico lançou mais um single, “Pra que serve uma canção", parceria dele com Dudu Falcão. “Ele é um grande letrista, parceiro de Lenine, maravilhoso. Escreveu uma letra linda para uma melodia minha.”









LETRA

Um amor puro deixa seus sinais

Não sei como te descrever

A luz do dia é como a sua paz

O tempo deixa de chover

Você chegou e trouxe o amor

Cada segundo perto de você

Conserta o tempo que passou

O mundo que eu conheço agora

Sei que é meu

Você me devolveu tudo que eu sou

Me sinto firme como o chão e o coração

Só cabe o seu amor









“UM AMOR PURO”

• Nico Rezende e Roberta Campos

• Single-clipe

• Tratore

• Disponível nas plataformas digitais