Jorge Vercillo começa a turnê "JV 30" no Rio de Janeiro e faz show em junho no Palácio das Artes, na capital mineira

Para comemorar seus 30 anos de carreira, o cantor e compositor Jorge Vercillo lança o álbum “Groove mudo” nas plataformas digitais. A turnê “JV30”, que percorrerá vários estados e também chegará ao exterior, começa em 6 de abril, no Rio de Janeiro. O show em Belo Horizonte está previsto para início de junho, no Palácio das Artes.

Com 15 álbuns e quatro DVDs, o carioca é autor de “Que nem maré”, “Monalisa” e “Ela une todas as coisas”, entre outros hits. Em “JV30”, ele incluirá canções mais recentes, como “Endereço” e “Só quem ama”. A ideia é levar o público a um passeio por sua discografia, iniciada com “Encontro das águas”, vinil lançado em 1993.

“Estamos lançando o álbum 'Groove mudo' porque, hoje em dia, esta é uma prática saudável do artista que está ativo no mercado”, explica Jorge. “Ele precisa estar sempre lançando um produto – singles ou regravações. No meu caso, é um álbum gravado ao vivo, basicamente de voz e violão, que em várias faixas tem o auxílio de um DJ e de um guitarrista, o meu filho Vini Vercillo”, afirma.

Enquanto Vini toca violão de cordas de aço, o pai assume o violão de nylon. “O resultado foi tão bom, tão diferente, que resolvi lançar o projeto 'Groove mudo’. Por que esse nome? Porque é um ritmo mudo, mais abafado, sem sobrepor o violão, pois tudo o que aparece é extensão do meu instrumento. As músicas são releituras, como ‘Raça menina’, e sucessos meus mais recentes”, explica.

“Groove mudo” tem um diferencial: é mais enxuto, destaca o compositor. Por enquanto, vai chegar apenas ao streaming e ao YouTube, mas Vercillo tem planos de lançá-lo em vinil.

“A turnê trará minhas principais músicas, que não estão no álbum. Resgatei canções que não vinha tocando já há algum tempo, como ‘Praia nua’, ‘Eu e a vida’, ‘Monalisa’, ‘Que nem maré’, pois elas são importantes para meu público”, comenta. “Fomos fazendo umas pontes melódicas, harmônicas e rítmicas, então o show tem costuras muito interessantes.”



Projeto Bituca

Animado, ele destaca que em 2023 apresentou o espetáculo “Jorge Vercillo canta Milton Nascimento”. “Foi uma das coisas que mais me apaixonaram nos últimos anos. Cantei com a Orquestra da Petrobras, o show virou DVD que deve ser lançado no final deste ano ou no começo do outro. Foi uma coisa maravilhosa. Reaprendi as músicas de Bituca, cantando no mesmo tom que ele cantava antes, no auge de sua forma vocal. Foi muito bonito, com arranjos bem próximos do original”, diz.

Porém, a turnê “JV 30” não traz as canções de Milton. “Vontade não me falta de cantar ‘Morro Velho’, que é minha formação musical e está no meu coração”, diz Jorge, explicando que a temporada comemorativa se concentra em em sua carreira autoral.

Este mês, Vercillo lança o single “Tu sabes” com a participação da uruguaia Meri Deal. “Ela faz muito sucesso também no México, é cantora da cena do afrobeat e reggaeton. Fizemos a mistura desses elementos com a minha MPB, uma música mais latina, meio flamenca. É a nossa maneira de renovar e inovar também”, conclui.

“GROOVE MUDO”



. Álbum de Jorge Vercillo

. 10 faixas

. Elo Music

. Disponível nas plataformas digitais