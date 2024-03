Totó, carro do pai de Milton Nascimento, chegou à casa do cantor, no Rio de Janeiro

O cantor Milton Nascimento compartilhou com seus seguidores e redes sociais um momento para lá de especial. Ao lado do filho, Augusto, Bituca relembrou os momentos que viveu com o pai, durante um passeio no Fusca azul que foi dele.

"Esse é o Totó, o fusquinha de 1955, que foi do Seu Zino, meu pai. Chegou ontem aqui em casa, no Rio de Janeiro, e, hoje, eu e meu filho Augusto, saímos para dar uma volta nele. Quanta nostalgia e saudade", escreveu na legenda do Instagram.

Nas imagens, Augusto dirige, enquanto Milton se diverte e conta casos. O vídeo emocionou muitos internautas. “Bituca eu amo mto ver você feliz, vivendo muito ainda e com o amor do seu filho do lado. Você merece meu amorzão!! Seus vídeos me deixam um quentinho no coração”, escreveu uma fã.

Alguns perfis lembraram suas histórias com seu Zino, que foi professor em Três Pontas, no Sul de Minas. “Seu Zino foi professor de matemática da minha mamis em Três Pontas-MG ela dizia que ele foi um excelente professor”, relatou um perfil.

Apesar disso, os internautas repararam em um detalhe: Milton e Augusto não usavam cinto de segurança. “Sem cinto não pode", criticou um perfil. "Cadê o cinto de segurança? Tomem conta de nosso grande patrimônio musical”, escreveu outro.

Augusto deixou um comentário no vídeo, esclarecendo que não houve nenhum deslize. “Esse modelo ainda não tinha cinto de segurança, e estávamos andando dentro do condomínio, a 10 km/h. O vídeo está acelerado”, pontuou.