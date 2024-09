Autor de sucessos como "All Star" e "Por onde andei", Nando Reis fecha a programação do Matriz, no domingo

Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas, a 170km de Belo Horizonte, recebe mais uma edição do Projeto Matriz, a partir desta sexta-feira (6/9) e com programação gratuita até domingo (8/9). BaianaSystem, Nando Reis, Céu, Gabriel O Pensador e Carlos Malta & Pife Muderno são as principais atrações do evento, que também conta com artistas regionais, oficinas, intervenções artísticas e teatro.

Haverá ainda feira de artesanato com produtores locais (Asart) e feira gastronômica. A abertura será às 19h, no Largo da Santana, com DJ M Castro e intervenções circenses. Às 20h, Célio Balona e Banda BR-Groove sobem ao palco. Na sequência, às 22h, Adriana Araújo canta Alcione. Gabriel O Pensador, à meia-noite, faz o último show do dia.

No feriado de 7 de Setembro, a programação começa mais cedo, às 10h, no adro da matriz, com a realização de várias oficinas. Às 17h, a Cia Condelon apresenta o espetáculo infantojuvenil "O Pequeno Príncipe". No principal dia do projeto, às 20h, Carlos Malta & Pife Muderno, que celebra 30 anos, Céu com o show "Novela" (22h) e BaianaSystem (0h) se apresentam no Largo da Santana.

No domingo, as atividades se iniciam às 9h e seguem durante todo o dia. Nando Reis encerra o Matriz, às 19h, ao som de sucessos como "All Star", "Relicário" e "Por onde andei". Programação completa em @projetomatriz.