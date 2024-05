A quinta edição do Festival Fartura Gastronomia em Conceição do Mato Dentro, a cerca de 167 quilômetros de Belo Horizonte, teve até Lua cheia e friozinho de outono para criar um clima especial ao evento, que teve como tema: “ Cozinha de família”. Durante três dias, teve início na sexta-feira (24/5) e terminou neste domingo, a cidade mineira, no alto da Serra do Espinhaço, promoveu encontros, compartilhou receitas, saberes e fazeres do melhor da cozinha mineira. No contato com o público local e visitante, os mestres das panelas levaram para o Largo do Rosário seus conhecimentos aprofundados e, ao mesmo tempo, receberam do povo da cidade aquele afeto que faz a vida valer a pena.

A Lua cheia deu um chame ao clima serrano na 5ª edição do Fartura, no Largo do Rosário, em Conceição do Mato Dentro Carlos Altman/EM

Foi o caso do encontro de duas gerações: o da chef Bruna Resende, do restaurante A Porca Voadora, em BH, com a cozinheira Carmem de Jesus, de 65 anos, moradora de Conceição do Mato Dentro. Durante a Cozinha ao Vivo, nesse sábado, Dona Carmem ficou atenta aos ensinamentos da Bruna. Ela acompanhava cada passo da receita da rabada com gengibre, pirão e arroz crocante. Ao final do preparo, hora de provar o prato preparado, de forma diferente, pela jovem chef. “ Nunca comi nada igual. Sempre preparei rabada para minha família, mas desse jeito, tem um sabor a mais. E essa folha de arroz? Que sabor incrível”, admira a bisavó, filha da terra.



Veja o prato da Bruna Resende: rabada com gengibre e folha de arroz com espinafre. Sabor diferenciado em nova roupagem da cozinha mineira Carlos Altman/EM



Diante dos elogios recebidos, Bruna Resende não se conteve: “fico feliz que tenha gostado. Nesta edição do Fartura tentei resgatar os saberes da cozinha mineira que não podem se perder. Comida de família, de domingo, de casa cheia. Nosso papel aqui no festival é só um pouquinho, são as pessoas daqui, das raízes, que guardam os segredos dos sabores. Tento manter viva esta forma de fazer que foi-se perdendo com o tempo”, se emociona.







Time de peso

Time estrelado: Festival Fartura promoveu encontros entre chefs mineiros e de outros estados Carlos Altman/EM







Além da Bruna Resende, o Fartura deste ano juntou um time de peso sob a curadoria da Carolina Daher. No comando dos fogões, chefs renomados, como Luana Sabino (SP), Juliana Duarte (MG), Bruna Rezende (MG) e Lucas Corazza (SP). No Espaço Restaurantes, os chefs serviram pratos especiais ao público do festival. Entre eles, três belo-horizontinos que levam a típica comida de boteco mineira: Flávia Baltazar, da Taberna Baltazar (BH); Marcelo Haddad, do restaurante-fazenda Paladino (BH); Vitor Martins, do Bar do Zezé, outro boteco tradicional da capital (BH); João Paulo, da pizzaria local Monte Castelo; Simone Cardoso, do Quintal, diretamente do Serro (MG); Lurdinha Majó e Vânia Queiroz com o famoso pastel de angu de Conceição do Mato Dentro.



Dona Vânia Queiroz ensinou tudo ao filho Samarony sobre os segredos do pastel de angu, Hoje, o jovem trabalha do Restaurante Paladino, em BH Carlos Altman/EM



“Criei meus quatro filhos fritando pastéis de angu. Desde 2008 trabalho com o quitute em feiras, quermesses e no jubileu do Bom Jesus de Matosinhos, padroeiro de Conceição do Mato Dentro. Hoje, todos da família trabalhamos juntos no preparo dos pastéis que, graças a Deus, são bem recebidos pelos moradores e visitantes. Tento criar novas receitas, como o vegano de abobrinha com abacaxi, mas o de carne, é o preferido”, emociona a cozinheira Vânia Queiroz, ao participar do Fartura.







Reinado do porco



Chef Rafael Pires, do Mia, restaurante de cozinha contemporânea em Tiradentes, preparou uma porchetta para o público de Conceição Carlos Altman/EM







E a carne de porco, todas as suas variações, suã, joelho, rabada e barriga de bacon, reinou no festival mineiro. Para quem gosta de acompanhar as receitas em tempo real, as Cozinhas ao Vivo foram, literalmente, um prato cheio preparado pelos chefs. Cristiano Seabra, do restaurante local Sr. Pork, convidou Carolina Daher para preparar um suã de porco com ora-pro-nobis e angu. Rafael Pires, do Mia, restaurante de cozinha contemporânea em Tiradentes, preparou uma porchetta com feijão branco e pimentões tostados. Bruna Resende abusou com a Porca Lambuzada: costela de porco na brasa com pasta de vegetais. A programação contou também com a presença da Luana Sabino, chef do Metzi de São Paulo, considerado o 18° restaurante da América Latina pelo respeitado e internacional “50 Best Restaurants” e Juliana Duarte, da Cozinha Santo Antônio, de BH.







Encontros







“A proposta do Fartura, um festival gastronômico democrático e acessível a todos os bolsos, é o de promover encontros em espaços públicos e com entrada gratuita. Lá, os chefs têm a oportunidade de reencontrar colegas, de falar de perto com o público e de trocar experiências. Desmitificando a ideia do cozinheiro inacessível dentro de um restaurante de alta gastronomia. Não, ele convive durante os dias de festa com os moradores e visitantes das cidades. Este ano, a nossa principal inspiração foi a comida de família, de dia a dia, que está presente na casa de todo mundo. Trouxemos o Zeca Camargo para ser o padrinho da edição, pois, ele carrega o espírito de querer conhecer as pessoas comuns, de estar intimamente ligado ao povo, por isso combina tanto com o festival. Também fizemos uma grande homenagem à boemia belo-horizontina, com verdadeiras instituições como o Bar do Zezé”, comenta Carolina Daher, curadora.







Marque na agenda



A cidade do Serro se para a terceira edição do delicioso Festival Fartura Dona Lucinha, que acontece nos dias 08 e 09 de junho. A homenagem especial à Dona Lucinha, considerada uma das maiores representantes da cozinha raiz de Minas Gerais, é o reconhecimento do seu saboroso legado para a gastronomia.

