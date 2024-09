Yasmin Brunet falou sobre possível volta com Gabriel Medina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e ex-BBB Yasmin Brunet, 36, disse no De Frente com Blogueirinha que "jamais" voltaria com o surfista Gabriel Medina, 30. Perguntada a respeito de um suposto romance, ela negou e disse que está solteira. Os dois namoraram em 2020 e se separaram dois anos depois.





"Óbvio que não [voltaria a namorar]. Não, jamais. [Certeza] absoluta, principalmente pelo jeito como terminou. Eu não sei até hoje o porquê, mas foi olhando para o chão. Ele não conseguia nem olhar na minha cara", disse.

Segundo ela, apesar de não querer mais nenhum tipo de relação com Medina, o surfista não é bloqueado nas redes sociais por parte dela.







"Nesse relacionamento eu saí muito como louca porque não foi esclarecido muita coisa. Sempre levei a culpa", disse.





A modelo ainda falou sobre as discussões com o Comitê Olímpico Brasileiro durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Ela chegou a ser proibida de ir com o surfista para a cidade para integrar a comitiva em plena pandemia.

"Não me arrependo em momento algum. Acho que eu estava certa e, naquele momento, eu tinha que acompanhá-lo. Eu sabia que seria importante", completou.