SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sula Miranda, 60, foi mais uma vítima da gangue da bike que atua nas regiões centrais de São Paulo. A cantora teve o celular puxado das mãos enquanto tirava uma foto da amiga Claudete Troiano.





O crime aconteceu no bairro do Pacaembu, região nobre da capital, nesta segunda-feira (2/9). A cantora estava gravando um programa para a Rede Vida com Claudete, o cantor Ovelha e a jornalista Claudia Tenório.





Sula estava registrando um momento dos bastidores para suas redes sociais quando foi surpreendida pelo ciclista. O roubo foi filmado pelo cinegrafista da emissora e por câmeras de segurança da rua.





Em entrevista ao Balanço Geral (Record), a irmã de Gretchen desabafou: "Infelizmente, a gente tem que conviver com isso na nossa cidade. A gente não pode ter tranquilidade e segurança nem para trabalhar. Era um dia de festa e ficou todo mundo chateado. Mas a vida continua, agora temos que correr atrás e tomar as providências", disse Sula.