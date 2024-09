O premiado harpista russo Alexander Boldachev se apresenta em Belo Horizonte nesta terça-feira (3/9) como parte da programação da Série de Concertos do Minas Tênis Clube. Com curadoria de Celina Szrvinsk, o projeto traz à capital mineira importantes nomes da música clássica nacional e internacional.



No concerto de hoje, Boldachev trará um repertório versátil, que transita de Bach a Queen. Com a mistura entre o clássico e o contemporâneo, o artista se destaca mundialmente como um dos principais harpistas de sua geração, sendo considerado uma das personalidades mais influentes no mundo da harpa. Obras de Bach, Vivaldi, Rossini, Rachmaninov,Tchaikovsky e da banda Daft Punk, entre outras, também serão executadas.

Além de ser um talentoso instrumentista, Boldachev também se destaca como compositor e arranjador. A transcrição das obras apresentadas em seus recitais são feitas por ele mesmo. Um exemplo é a faixa “Bohemian Rhapsody”, de Freddie Mercury, que será apresentada na noite de hoje.

Habilidades únicas



Marcelo Penido, professor de harpa da UFMG, afirma que o russo é um dos melhores harpistas do mundo atualmente. "Alexander possui um virtuosismo e uma capacidade técnica impressionantes. É muito além do que estávamos acostumados. Se for comparar com um atleta, seria como um medalhista olímpico muito fora da curva, que bate todos os recordes que as pessoas não imaginavam ser possível", avalia.



Penido também destaca a habilidade de Boldachev em combinar técnica e musicalidade de forma única. "É muito impressionante ver a técnica e a musicalidade juntas em uma só pessoa. O Alexander faz um trabalho muito bem-feito".



O professor ainda ressalta a importância da abordagem do artista em popularizar a música clássica. "Essa técnica é um jeito de trazer mais público. Mostra que um instrumento, como a harpa, que muitos consideram clássico, pode tocar um repertório que todo mundo conhece. A partir do momento em que a pessoa percebe que não é só Mozart ou Beethoven, ela começa a frequentar mais esses espaços.”



Aos 36 anos, Boldachev já se apresentou em importantes salas de concerto ao redor do mundo, como o Carnegie Hall, em Nova York, o Hall of Gaveau, em Paris, e o Grande Salão da Filarmônica de São Petersburgo, na Rússia. O harpista veio ao Brasil para uma agenda de seis apresentações. Além do concerto em Belo Horizonte, ele também participará do Rio Harp Festival, considerado o maior festival de harpas do mundo.

Penido destaca a iniciativa da curadora Celina Szrvinsk, que chega à sua 12ª edição este ano. "É um trabalho impecável. Ela traz os maiores nomes da música erudita nacional e internacional, com repertórios muito bem elaborados e pensados", afirma o professor.



Nesta edição da série, além de Boldachev, o público poderá conferir o Quinteto Macam, o pianista Fabio Martino e a OVO Orquestra de Formação e Transformação, com recitais programados até novembro, sempre às terças-feiras.



ALEXANDER BOLDACHEV – CONCERTO

Nesta terça-feira (3/9), às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos na bilheteria local ou pelo Sympla, à venda por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).