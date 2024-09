A atriz Luana Piovani, que está de férias no Brasil, contou um episódio envolvendo seu filho Bem, de 9 anos. Recentemente, Bem sofreu um acidente na casa do pai, o surfista Pedro Scooby.

A revelação foi feita pela atriz por meio de seus stories no Instagram nesta terça-feira (3). Luana explicou que Bem se machucou gravemente na perna ao atravessar uma porta de vidro. Apesar do susto, a atriz já tomou as providências necessárias para garantir o bem-estar do filho.

Em detalhamento do ocorrido, Luana compartilhou que Bem atravessou a porta de vidro, o que resultou em feridas grandes na perna. “O Bem está com alguns machucados na perna, bem feios. As duas feridas são grandes”, disse a atriz. Com o machucado, o menino precisou de cuidados intensivos durante a estadia na ilha.

A artista relatou ainda que teve de carregar Bem nos braços até a praia, o que acabou lhe causando dores no joelho. “Estávamos um pouco inseguros em relação à areia, então fui carregando no colo, 30 quilos”, acrescentou Luana, mostrando sua preocupação com a situação.

Recuperação

Apesar do susto inicial, Luana Piovani tranquilizou os seguidores afirmando que Bem está se recuperando bem. “Graças a Deus os médicos da ilha estão hospedados aqui. Já fizemos a consulta e é melhor tomar anti-inflamatório logo antes de piorar”, relatou a atriz. Ela também mencionou que o filho não está sentindo ardência na ferida e que trouxe tudo necessário para manter os machucados limpos.

Essas informações trouxeram alívio aos fãs, lembrando o quão importante é tomar ações rápidas em situações de emergência. Ter auxílio médico por perto fez toda a diferença na recuperação do pequeno Bem.

Quem são os filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby?

Bem é irmão gêmeo de Liz, e ambos têm 9 anos. Além deles, Luana Piovani e Pedro Scooby são pais de Dom, que tem 12 anos e atualmente mora com seu pai no Brasil. O surfista Pedro Scooby também é pai de Aurora, fruto de seu relacionamento atual com a modelo Cintia Dicker.

Bem e Liz : Gêmeos de 9 anos.

: Gêmeos de 9 anos. Dom : O primogênito, tem 12 anos e reside com Pedro Scooby.

: O primogênito, tem 12 anos e reside com Pedro Scooby. Aurora : Filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker.

: Filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker.

Comemoração em Fernando de Noronha

Em meio a todas essas situações, Luana Piovani conseguiu encontrar tempo para celebrar o aniversário dos gêmeos Bem e Liz. Nesta segunda-feira (2), a atriz realizou uma festinha simples para comemorar os 9 anos dos filhos. A celebração foi feita em Fernando de Noronha, onde estão passando férias.

Em suas redes sociais, Luana compartilhou detalhes da decoração e organização da festa, que teve como tema os personagens ‘Lilo e Stitch’ da Disney. Esse momento de alegria foi um alívio após o susto com o acidente de Bem.

Apesar dos imprevistos, a atriz mantém o foco em proporcionar momentos de felicidade aos filhos, mesmo quando o inesperado acontece.