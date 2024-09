O cantor e compositor Mauril Leal de Paula, de 75 anos, conhecido como Carlito, da dupla sertaneja Carlito e Baduy, morreu na noite desta segunda-feira (2/9). Ele fez parte da época áurea do sertanejo raiz, cantando até mesmo em algumas apresentações com o ícone e referência do estilo, Tião Carreiro. Carlito faleceu na UTI do Hospital Regional José Alencar de Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde lutava contra uma pancreatite. O sepultamento do cantor, que gravou 14 discos, acontece no Cemitério Municipal de Frutal, no Triângulo Mineiro, às 17h30 desta terça-feira (3/9).

Carlito, natural de Frutal, era reconhecido não somente por vários amantes do sertanejo de diversas partes do Brasil, mas também entre cantores famosos.

Ele chegou a fazer dupla com João de Matos, Mineirinho e João do Carro. Depois conheceu Jerônimo Divino Tomaz, formando a dupla Crioulo e Carlito, que gravou dois discos.

Carlito também já atuou como empresário de Os Filhos de Goiás e, posteriormente, cantou algumas vezes com Tião Carreiro. Foi ele, inclusive, quem sugeriu seu nome artístico. Carlito também chegou a ser empresário de Tião Carreiro.

Em 1975, Carlito fixou a parceria com Baduy, com quem fez mais sucesso e gravou 14 discos. Baduy faleceu aos 76 anos, em 2021.

Entre as composições da dupla que mais fizeram sucesso e que foram regravadas, estão:

“Sou pobre, mas te amo” e “Cachoeira de Lágrimas”, gravadas por Nalva Aguiar;



Mulher, sempre mulher”, gravada pelas duplas Chitãozinho & Xororó, Di Paulo e Paulino e As Mineirinhas;

“Padre”, “Dama preferida” e “Primavera de amor” conhecida também nas vozes de Chico Rei & Paraná e “Garça branca”;

“Buscando Perdão” regravada pelo Trio Parada Dura.

Influência musical

Carlito contava que a sua influência musical vinha de seu pai, que foi violeiro e catireiro. Ele tinha grande amizade com o Tião Carreiro, ícone e referência do sertanejo raiz.

O nome artístico de Carlito surgiu quando ele formou sua primeira dupla com o Criolo, que havia acabado de terminar sua parceria com o Barrerito.

Desta forma, Tião Carreiro, amigo da família de Carlito, disse que a nova dupla deveria ter um nome semelhante à antiga formação para manter o auge. Então, sugeriu “Carlito”.

Parceria com Tião Carreiro

Carlito chegou a atuar também como empresário de Tião Carreiro. Ao lado dele e com Pardinho, Carlito participava de ensaios para adquirir mais experiência no sertanejo raiz. Foi nesta época, marcando shows para Tião Carreiro e Pardinho, que ele ampliou contatos e seu nome começou a ficar conhecido no meio musical.

José Dias Nunes, conhecido como Tião Carreiro, foi um cantor, compositor e instrumentista brasileiro de música sertaneja de raiz que influenciou muitas duplas com o seu estilo.