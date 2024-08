A dupla Palavra Cantada acaba de completar 30 anos de bons serviços prestados às crianças. Na festa de aniversário, um dos destaques é “Liberem os brigadeiros antes dos parabéns”, homenagem a Rita Lee feita por Paulo Tatit e Sandra Peres. A faixa faz parte do álbum “Cenas infantis”, cujas canções também são dedicadas a Gilberto Gil, Rolando Boldrin, Maria Gadú e Renata Meirelles.

Chico César é o convidado em “Chama para dançar”, outra inédita. Com 15 faixas, o novo álbum traz duas regravações: “Ciranda”, de Sandra e Paulo, e “Duelo de mágicos”, de Paulo e Zé Tatit.

“O primeiro single do disco se chama 'Boi Zé Bu' e chegou às plataformas em junho”, conta Paulo Tatit, referindo-se à parceria dele com o irmão, Zé. A canção bateu três milhões de visualizações na internet. “Foi a primeira vez que consegui fazer uma música caipira, de raiz”, revela Paulo. “Fiquei superfeliz com o resultado.”

Produzido pelo baterista Ricardo Mosca, o álbum, antes de tudo, tem unidade. Não se trata da compilação de singles lançados isoladamente. “Ele tem um produtor só, foi gravado em um só estúdio, em uma levada só”, destaca Tatit. “Resolvemos dar o nome ‘Cenas infantis’ porque cada música é uma viagem, aliás, como sempre foram os nossos discos.”



Paulo considera “Cenas infantis” o melhor álbum da Palavra Cantada. “Cada música tem a sua viagem e o sorriso de quem está ouvindo”, comenta. “Engraçado, estamos fazendo 30 anos, aquela fase dos discos mais sem graça, mas acho que fizemos um senhor álbum, acertamos a mão.”



O dia do aniversário da dupla é 20 de agosto, lembra Sandra Peres. “Nosso álbum aponta vitalidade, longevidade e alegria. Isso também aponta onde a gente está, aonde queremos chegar e como a gente quer se manter, ou seja, vivos, presentes na sociedade. Palavra Cantada tem uma trajetória extraordinária graças ao público”, diz a cantora e compositora.



Sandra destaca que cada canção traz o próprio imaginário. “Temos o crescimento, o gato, o boi, os insetos... Um universo que faz parte da história do nosso dia a dia. E é bom tratarmos esses temas com humor, a marca registrada da Palavra Cantada, além do ritmo e da rítmica brasileira.”

A compositora acredita que a música conduz o ouvinte a estados alterados de consciência. “Nesse estado alterado, podemos sintonizar felicidade, tristeza, raiva, mas é muito amor, muita paixão, muita delicadeza nas composições da Palavra Cantada ou mesmo de nossos colegas”, observa.



De acordo com Sandra, cada faixa de “Cenas infantis” ganhou “nutrição musical” diferenciada. “Não fazemos canções com a mesma estrutura”, explica. E o produtor Ricardo Mosca foi essencial nesse processo.



“Ricardo é o outro compositor do álbum. O produtor tem o papel de tirar o melhor da gente e extrair o melhor da música. A presença dele, a sua delicadeza e a forma como trata a concepção e a gravação são admiráveis. Ele tocou bateria na maior parte das músicas”, conta.

Mineiros

Minas Gerais deu sua contribuição a esta festa de 30 anos. “Tivemos a presença de um grande expoente da música mineira, o Paulinho Santos”, destaca Sandra Peres.



“Ele fez todas as percussões do álbum. O que ele encontra para trazer a base rítmica é absolutamente diferenciado, um cara que tocou muito tempo com Milton Nascimento, com o Uakti e tem carreira internacional.”



Ela cita também parcerias da dupla com outros mineiros: os grupos Corpo e Giramundo.



Sandra e Paulo – quer dizer, Sandreca e Pauleco – fazem sucesso nas animações destinadas às crianças. Desta vez, chegarão às plataformas os clipes das faixas “Liberem os brigadeiros, antes dos parabéns”, “O gatinho zás trás” e “Ninguém gosta da gente”.



“Clipes são muito caros hoje em dia. Temos 430 músicas e cerca de 30 clipes. Não dá para fazer para todas. Na verdade, o público gosta mais das animações com os personagens Pauleco e Sandreca”, comenta o compositor.



Nesta data importante, a TV Cultura está produzindo especial com a Palavra Cantada. “Quanto ao lançamento, pensamos primeiro em arranjar dinheiro para os shows. Por isso deixamos a turnê para o ano que vem”, explica Paulo Tatit.



“CENAS INFANTIS”



• Álbum da dupla Palavra Cantada

• 15 faixas

• ONErpm

• Disponível nas plataformas digitais