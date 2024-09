SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Elton John, 77, revelou nesta terça-feira (3) que foi diagnosticado com uma infecção severa nos olhos.





O cantor deu detalhes do seu estado de saúde em um comunicado no Instagram. "Ao longo do verão, tenho lidado com uma infecção severa no olho que infelizmente me deixou apenas com a visão parcial em um olho", disse.

John informou que segue se recuperando em casa: "Eu estou melhorando, mas é um processo extremamente lento e vai levar um tempo até que a visão retorne no olho impactado".





O astro agradeceu o apoio da equipe médica e reforçou sua expectativa de voltar a enxergar normalmente. "Estou positivo sobre o progresso que já fiz no processo de cura e na minha recuperação até agora", concluiu.





Famosos desejaram melhoras ao artista nos comentários da publicação. Donatella Versace, amiga de longa data, escreveu: "Mandando muito amor para você, Elton! Fique bem logo. Te amo".