O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do estado contra a influencer Natalia Becker, dona da clínica de estética em que o empresário Henrique Chagas fez um procedimento chamado de peeling de fenol. Com isso, Natalia virou ré por homicídio com dolo eventual. A influencer responde em liberdade.

O empresário morreu dias depois do procedimento com peeling de fenol. O óbito ocorreu devido a um choque anafilático por alergia a algum dos elementos utilizados na operação.

A advogada Tatiane Forte, que representa Natalia, afirmou em junho que a cliente realiza o peeling de fenol desde o fim do ano passado. "É um curso livre, inclusive é uma farmacêutica que deu o curso, e traz na apostila as quantidades, como que pode ser usado, como tem que ser usado. Então, é um procedimento simples", cita a defesa.

O Correio procurou a advogada Tatiane para comentar sobre a decisão do TJSP de aceitar a denúncia do Ministério Público, mas ainda não obteve retorno.