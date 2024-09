Um avião de pequeno porte caiu na área urbana de Teresina, sobre um ponto e deixou duas pessoas feridas. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (6/9), na BR-136, no bairro Lourival Parente.

Segundo o G1 Piauí, na queda, a aeronave bateu em uma van e em uma moto. O piloto da aeronave foi identificado como Jacinto Lay, médico neurocirurgião. Os dois feridos foram levados ao Hospital de Urgência de Teresina.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, em nota, que os investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II) foram acionados para coletar dados relacionados a ocorrência da queda da aeronave de matrícula PU-CCO.

Ainda conforme a FAB, a investigação será concluída no menor prazo possível. "A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", afirma a nota.

O reportagem tenta contato com as forças de Segurança do Piaui para verificar o estado de saúde das vítimas do acidente.

Nota da FAB

Investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizados em Recife (PE), foram acionados, neste domingo (08/09), para realizar a Coleta de Dados da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PU-CCO, em Teresina (PI).

Na Coleta de Dados são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.