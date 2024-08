A companhia aérea Latam anunciou que, a partir de 27 de outubro, deixará de operar voos diretos entre os aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, e Galeão, no Rio de Janeiro. A decisão, confirmada nesta sexta-feira (16/8) ao Estado de Minas, afetará pelo menos quatro voos.

Com a mudança, os passageiros que partem da capital mineira e precisam chegar ao Rio de Janeiro pela Latam terão que fazer conexões nos aeroportos de Brasília ou Guarulhos, em São Paulo. Questionada pela reportagem, a companhia não detalhou as opções para aqueles que já adquiriram passagens para datas após outubro.





No portal LATAM Trade, exclusivo para agentes de viagem, foram listados os voos afetados: LA 3181 e LA 3671, de Confins ao Galeão, e LA 3670 e LA 3678, do Galeão a Confins. A solução proposta pela Latam no aviso é a realocação dos passageiros em voos com conexão em São Paulo.

De acordo com a empresa, a suspensão faz parte de uma estratégia comercial. A empresa também não especificou se a medida é temporária. “A Latam reforça que seguirá avaliando oportunidades de oferta de voos no aeroporto de Confins de acordo com sua estratégia comercial”, informou por meio de nota.