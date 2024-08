Um ovo de galinha foi leiloado por R$ 2,6 mil em Baixa Quente, distrito de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. O fato inusitado aconteceu no último sábado (10/8), em um evento para arrecadar recursos para realização de uma festa religiosa, tradicional na região. Segundo os organizadores, chamados de “festeiros”, o empresário local Rony Aparecido Ramos arrematou o ovo, fez a contribuição e o devolveu para a mesa de lances.

É uma tradição no evento que os ovos de galinha estejam entre as prendas mais cobiçadas. A organização mantém um galinheiro durante o período de arrecadação de fundos para a festa de Nossa Senhora Aparecida e, quando uma galinha bota um ovo, ele é anunciado em leilão com lances a partir de R$ 30. No ano passado, outro ovo foi leiloado por R$ 2 mil.





“Minha filha foi mexer no galinheiro e encontrou o ovo, parece que a galinha tinha acabado de botar, porque geralmente alguns até quebram se deixar lá. Na hora, eu avisei para o 'gritador' que iríamos leiloar”, conta o organizador José Aparecido Camargos.

“Cido”, como é conhecido pelos moradores, ainda relata que o ovo foi disputado nos lances duas vezes. “Primeiro, ele foi arrematado por R$ 2,5 mil, aí devolveram para a mesa e outra pessoa levou por R$ 100”, detalha.





Os valores arrecadados no evento ultrapassam R$ 30 mil, mas ainda não foram calculados pelos organizadores. A festa ocorre no dia 12 de outubro.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa