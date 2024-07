Primeiro arranha-céu do Brasil fica no interior de Minas Gerais

Arte, cultura, história, tradições e característica única ocupam o “Sobradão da Vila do Fanado”, prédio ícone de Minas Novas, na Região do Vale do Jequitinhonha, a 520 quilômetros de Belo Horizonte. Com três museus em seus quatro andares, o Sobradão, nome popular e afetivo da construção bicentenária, é considerado o primeiro arranha-céu do Brasil, com pesquisas em andamento para verificar se, na América Latina, tem também esse pioneirismo, conforme diz Irene Barbosa Sena, assessora da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Cultural.

Quem chega a Minas Novas guarda na lembrança e nos olhos a imponência do Sobradão, com paredes brancas e janelas e portas azuis, erguido em 1821. Tombado em 1959 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi recentemente restaurado, abrigando, no primeiro andar, a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Cultural, sala de recepção e atendimento ao turista e loja de artesanato.

No segundo andar, estão o Museu de Artes e Ofícios, recriando antigas atividades típicas da região, a exemplo dos tropeiros, garimpeiros, ferreiros; e o Museu Regional de Artesanato do Vale do Jequitinhonha, com peças em barro e outros materiais que mostram o poder criativo de homens e mulheres da região. Já no terceiro está ainda em organização, embora aberto ao público, o Museu Minasnovense de Arte Sacra, enquanto no último fica a sede da Academia Fanadeira de Letras. A palavra fanadeira vem de Fanado, nome do rio que banha o município.

Ainda neste ano, moradores e visitantes poderão participar do evento “Janelas que encantam”, com apresentações musicais no Sobradão, dentro do 5º Violarte (ainda sem data definida). Enquanto a atração não chega, vale a pena visitar o prédio, localizado na Avenida Getúlio Vargas, s/nº, aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, e aos sábados e domingos, com agendamento pelo telefone (033)3764-2701.

Prédio ícone de Minas Novas, na Região do Vale do Jequitinhonha, a 520 quilômetros de Belo Horizonte DOMINGOS MOTA/SECRETARIA DE CULTURA DE MINAS NOVAS/DIVULGAÇÃO

História

Surgida no início do século 18, Minas Novas, antigo Arraial do Fanado, é uma das mais importantes cidades do período colonial mineiro, ainda guardando templos, ruas, além de edificações residenciais, comerciais e oficiais que contam parte da história do estado, conforme pesquisa do Ministério Público de Minas Gerais.



Um dos bens mais preciosos da cidade, o Sobradão tem estrutura de madeira e taipa, com dimensões incomuns para a época. A fachada considerada como principal apresenta quatro portas de loja no térreo, em vergas alteadas e vedação tipo calha. Nas laterais, há 59 janelas, três portas de loja e a porta principal.

A edificação serviu como sede da Câmara e do Fórum de Minas Novas e, em 1856, quando o deputado Gabriel de Paula Fonseca apresentou à Assembleia Geral do Império projeto de lei propondo a criação da Província de Minas Novas (englobando o Sul da Bahia e o Norte-Nordeste de Minas Gerais), o Sobradão foi indicado para ser aproveitado como o Palácio do Governo.