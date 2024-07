O guia turístico Josmar Pereira de Brito foi encontrado nesta segunda-feira (29/7) por um morador, depois de ter ficado dez dias em uma mata fechada na zona rural de Camanducaia, no Sul de Minas. Ele desapareceu ao fazer uma trilha no distrito de Monte Verde, em 19 de julho.

De acordo com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, Josmar está debilitado e ferido. O morador que fez o resgate tinha saído a cavalo, acompanhado de um cachorro, para buscar outro cavalo perto da mata. Ele ouviu o pedido de socorro em voz baixa e viu um homem deitado com a mão para cima, em um barranco.

Assim que chegou perto do guia, o morador o pegou e trouxe no cavalo até a baia da fazenda. As pessoas que estavam no local acionaram a Polícia Militar. Josmar foi levado para atendimento médico.

Segundo os bombeiros, é um "milagre" que o guia tenha sobrevivido tantos dias, principalmente por causa do frio na região. A informação é que ele bebeu a própria urina para sobreviver. Na última semana, as temperaturas locais chegaram a 0ºC na madrugada.

Quem é o guia

Josmar é nascido em Camanducaia (MG) e mora em Bragança Paulista (SP). Ele vem para o distrito sul mineiro de Monte Verde para trabalhar como guia turístico.

O carro de Josmar foi encontrado no dia em que ele desapareceu, perto de uma plantação de eucaliptos. O desaparecimento só foi informado aos bombeiros três dias depois de ele sair para a trilha e não retornar.

Os bombeiros fizeram buscas na área de mata fechada em mais de 500 mil metros quadrados, com ajuda de cães farejados e drones. Entre as dificuldades está o tamanho da área, coberta por eucaliptos e as baixas temperaturas. As buscas duraram quatro dias, até serem encerradas.

*Nayara Andery/Especial para o EM