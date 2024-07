Um homem, de 28 anos, foi assassinado a tiros enquanto soltava pipa nesse domingo (28), na Rua Padre Júlio Maria, Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, a guarnição foi chamada após a população encontrar um indivíduo caído em um residência sem muros, com diversos disparos de arma de fogo.

O autor do crime seria um homem de 31 anos, do bairro Taquaril. Apelidado de "Tedin", o suspeito teria feito outras vítimas em datas passadas contra integrantes da “Gangue da Ita”.



O crime aconteceu no momento em que a vítima estava soltando papagaio na rua. Dois homens em uma motocicleta chegaram efetuando diversos disparos. Para fugir, o alvo dos suspeitos correu pela rua até entrar em um lote sem saída, onde foi executado. Nele havia perfurações no tórax, lombar, nádegas e perna esquerda, além de corte na região da testa e do tornozelo.

O rabecão da Polícia Civil foi acionado e recolheu o corpo. A vítima possui passagens por tráfico de drogas, receptação e roubo. Testemunhas disseram que o homem fazia parte da “Gangue da Ita”, mas que atualmente teria se afastado do crime e trabalhava em um lava jato na região.

Os militares foram até a residência de "Tedin" e não o encontraram. Familiares presentes disseram que ele ia se apresentar e que não tinha nenhum envolvimento com o crime. As investigações continuam para rastrear o paradeiro do autor do crime.