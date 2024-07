Rixa? Vingança? Essas as hipóteses com as quais a polícia trabalha para tentar desvendar o assassinato de um homem, no Bairro Minaslândia, na Região Norte de Belo Horizonte, ocorrido na manhã deste domingo (14/7).





Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava em uma praça, quando dois homens se aproximaram e começaram a atirar, atingindo a cabeça da vítima.





Os policiais procuram por câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos autores do crime e também tentam encontrar parentes da vítima. O objetivo é descobrir se o homem tinha algum desentendimento ou rixa com alguém.