Um homem, de 25 anos, foi morto com dez tiros, na noite dessa sexta-feira (12/7), dentro de seu carro, um Gol, na Rua Rio Longo, no Bairro Itacolomi, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava sendo perseguido por um Siena, de cor cinza.





O Siena foi encontrado batido, em um poste, ao tentar fugir da Polícia Militar (PM). Os ocupantes do veículo conseguiram escapar.





Segundo a PM, o homem assassinado tinha envolvimento com gangues que agem na Invasão do Donizete, espaço ocupado por pessoas em situação de rua. Testemunhas afirmaram que a vítima tinha recebido uma arma de traficantes e sua morte teria sido um acerto de contas.

Há relatos de testemunhas de que, na véspera da perseguição, o homem teria efetuado disparos dentro da Invasão do Donizete. O corpo dele, com tiros no rosto, nos braços e no tronco, foi reconhecido por seu pai, que compareceu ao local.