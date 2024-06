O corpo de um homem, de aproximadamente 25 anos, foi resgatado dentro da lagoa da Pampulha, na noite de sábado (22/6). Segundo a polícia, ele era suspeito de ter praticado uma série de assaltos no Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte, juntamente com dois comparsar. O Parque é palco, neste fim de semana, da 11ª edição do festival de música Sensacional, que tem como atrações Djavan, Xande de Pilares, Marina Seca, Marcelo D2, Olodum, Dona Onete e Banda Uó.





Era por volta de 21h50, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), um homem de altura aproximada de 1,70m, entrou na lagoa, com outros dois homens, para tentar escapar da PM.





Ele, no entanto, não conseguiu nadar e submergiu. Os policiais aguardaram por 10 minutos e, como ele não retornou à tona, acionaram o Corpo de Bombeiros.





Os bombeiros fizeram buscas no fundo da lagoa e encontraram o corpo. Ainda houve uma tentativa de reanimar o indivíduo mas não houve resposta. A morte foi atestada pelo Samu.





O homem não tinha documentos. Os dois comparsas conseguiram escapar. A principal preocupação, agora, é tentar identificar o nome do afogado.