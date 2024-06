O corpo do rapaz, de 18 anos, que se afogou em uma barragem na zona rural de Grão Mogol, no Norte de Minas, foi localizado nessa quarta-feira (19/6).





Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo emergiu a aproximadamente 40 metros de distância da margem, em um local de pouco mais de cinco metros de profundidade.





O jovem desapareceu na manhã de domingo (16/6). De acordo com informações repassadas, o homem desapareceu ao tentar fazer a travessia da represa a nado. Ele estava com dois amigos na hora do afogamento.

O jovem chegou a pedir ajuda mas afundou antes que um dos amigos pudesse socorrê-lo.

A polícia foi acionada para realizar os serviços de praxe e o corpo foi encaminhado para o IML de Montes Claros.