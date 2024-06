Um homem de 61 anos foi preso nesta quarta-feira (19/6) em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, suspeito do crime de estupro de vulnerável contra a bisneta da companheira dele, de 6. Conforme a Polícia Civil (PCMG), o abuso foi gravado pelo idoso – que chegou a mostrar o próprio rosto – e publicado em um aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos.

O caso chegou ao conhecimento da PCMG na noite dessa terça-feira (18/6), quando o vídeo foi denunciado. Os policiais descobriram a quem pertencia o perfil responsável pela publicação na internet e foram à casa do homem, que concordou em comparecer à delegacia.

“O investigado permitiu o desbloqueio do celular, e os investigadores localizaram a mesma conta que haviam identificado (na internet) logada com os dados do idoso”, explicou a Polícia Civil em comunicado, destacando ainda que, no aparelho dele, a equipe encontrou o vídeo no qual o estupro é cometido. Em algumas das filmagens, o homem chegou a alternar o modo de gravação para o próprio rosto.

A PCMG diz que, diante das evidências, o idoso confessou o crime, mas alegou ter publicado o vídeo na internet por engano. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações prosseguem.

Estupros de crianças e adolescentes aumentaram em Minas

Nos três primeiros meses de 2024, foram registrados 789 estupros de vítimas até os 14 anos em Minas Gerais, segundo os últimos dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Em 2023, houve 3.420 casos no estado, contra 3.133 em 2022, o que representa aumento de 9% na respectiva faixa etária. Do total de registros em Minas no primeiro trimestre deste ano, somente em Belo Horizonte ocorreram 80 casos. Em 2023, o quantitativo na capital foi de 436 vítimas — 79 a mais que o registrado em 2022.

O perigo dentro de casa

Em maio, durante reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a defensora pública Samantha Vilarinho Mello Alves destacou que 68,3% dos casos de abuso de menores acontecem no próprio lar, e 86,1% dos crimes são perpetrados por pessoas conhecidas.

Em 2023, o Brasil teve um número recorde de estupros: foram quase 75 mil casos, o que representou um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Desse total, 61,4% das vítimas tinham menos de 13 anos.