Um líder religioso de 68 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na manhã desta quarta-feira (19), na zona leste de São Paulo, suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes entre 2003 e 2021.





Os crimes teriam acontecido no município de São José da Barra (MG). A ação foi realizada em conjunto entre as polícias civis de Minas Gerais e de São Paulo.

As denúncias de três supostas vítimas chegaram à polícia mineira em 2021. Durante as investigações, foram descobertas outras duas pessoas que também teriam sido alvos do religioso.

Veja: Irmãos são presos suspeitos de matarem jovem por engano em barbearia de BH





O idoso utilizava da função em uma igreja na cidade para cometer os crimes, segundo a Polícia Civil de MG.





Até amigas das netas do suspeito seriam vítimas dos abusos. Segundo as investigações, os crimes também eram cometidos durante eventos da igreja.





Ele teria fugido para a capital paulista assim que soube das denúncias. O líder religioso foi indiciado por estupro de vulnerável contra cinco pessoas.





A Polícia Civil de MG diz que há possibilidade de outras pessoas terem sido vítimas do idoso. Os agentes orientam que novas denúncias sejam feitas na delegacia de Alpinópolis.