Polícia localizou os restos mortais em uma cisterna no Bairro São Geraldo, na Zona Sul de Juiz de Fora, em janeiro deste ano

Dois homens, de 31 e de 44 anos, foram presos nesta quarta-feira (19/6) em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, suspeitos de executar um adolescente, de 14. Em janeiro deste ano, após denúncia anônima, a polícia localizou os restos mortais dele em uma cisterna no Bairro São Geraldo, na Zona Sul da cidade — mesma localidade onde a dupla acabou sendo encontrada pela Polícia Civil (PCMG) durante operação da Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios.

Na ocasião, a polícia obteve a confirmação de que a ossada localizada era do adolescente desaparecido desde 27 de novembro do ano passado. Devido à dependência química, ele estava abrigado em uma casa de acolhimento da cidade. O desaparecimento dele foi comunicado pela coordenadora da instituição ao registrar um boletim de ocorrência. A data não foi informada pela PCMG. As investigações começaram em 12 de dezembro.

Conforme a delegada Camila Miller, o crime foi motivado por um desentendimento entre os suspeitos e o adolescente durante o uso compartilhado de entorpecentes em um imóvel desocupado. “Um dos suspeitos se abrigava neste imóvel, que fica no mesmo terreno da cisterna onde a ossada foi encontrada”, explicou. Outros dois homens, que teriam participaação no homicídio, estão foragidos.

O suspeito de 44 anos também é investigado pelo homicídio de outro adolescente, de 17, também em Juiz de Fora, no Bairro Bela Aurora, em maio deste ano. Além disso, os homens presos nesta quarta-feira são suspeitos de envolvimento em crimes contra o patrimônio, receptação, lesão corporal e violência doméstica. A dupla foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.