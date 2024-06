Para os apreciadores da cultura japonesa, em especial dos chás, a programação do Jardim Japonês, localizado dentro da Zoobotânica de BH, na Pampulha, será uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a tradição dessa bebida na cultura oriental. A atividade será realizada uma vez por mês, até novembro, com 20 vagas em cada encontro. Em junho, o encontro será no sábado, dia 29.

Para participar, é necessária a inscrição prévia pelo link. A participação é gratuita, mas é necessário adquirir ingressos para acesso ao Zoo na portaria do equipamento. Os valores podem ser conferidos aqui. Para as próximas visitas, as inscrições serão liberadas para o público dez dias antes do evento.

A participação é livre para todas as idades e crianças até 5 anos não necessitam ser inscritas pelos responsáveis. O chá servido contém cafeína, sendo assim, não é recomendado para pessoas que possuam sensibilidade ao componente.

A visita

Aberto ao público para visitação, o Jardim Japonês oferece a oportunidade de vivenciar e desfrutar de um pedaço do Japão dentro da cidade. Durante o trajeto, que permite uma experiência cultural e sensorial, serão apresentados os principais elementos dos jardins do Japão. O percurso termina no espaço restrito da Casa de Chá, onde ocorrerá uma degustação do chá japonês.

O objetivo da experiência é apresentar a versatilidade do consumo dos chás e como a bebida faz parte do cotidiano do povo japonês. Para a gerente de Uso Público e Eventos da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), Gisele Mafra, o projeto é importante tanto para a divulgação do espaço como para um intercâmbio cultural. “O Jardim Japonês já é um espaço que oferece um tipo de encantamento. Poder acrescentar a isso, o conhecimento dos chás, só enriquece ainda mais a experiência do visitante", explica.

A atividade será conduzida pela engenheira agrônoma e especialista em chás Paula Braga. Ela tornou-se, no ano de 2023, a primeira e única brasileira certificada como Conselheira de Chá Japonês pela Associação de Instrutores de Chá Japonês Nihon cha Kyokai.

Degustação no Jardim Japonês

O projeto foi proposto inicialmente em 2020 e teve duas sessões realizadas antes da pandemia. Neste ano, foi retomado e irá contar com oito visitas guiadas, sempre aos sábados.

“A cada estação do ano, serão destacados os seus elementos paisagísticos relacionados, assim como o chá degustado, que também será o da estação. Queremos que os visitantes acompanhem e percebam um pouco mais do ritmo da natureza e o de suas transformações ao longo do ano”, explica Paula.

Confira as datas dos próximos encontros

Dia 20/7, às 15h;



Dia 24/8, às 10h;



Dia 21/9, às 15h;



Dia 26/10, às 10h;



Dia 9/11, às 15h.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice