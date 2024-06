O Tribunal do Júri em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, condenou a 14 anos de prisão o acusado de matar um homem a facadas por ciúmes de sua esposa, no fim de 2023. O julgamento aconteceu nessa terça-feira (18/6).

João Batista de Oliveira, de 36 anos, respondia pelo assassinato de Valdeni Pereira da Silva, que tinha 41 anos. Parte da estratégia da defesa era atenuar sua acusação, alegando que o réu estava sendo provocado e ameaçado no dia do crime, o que justificaria parte de sua ação.

Ao final, contudo, ele foi condenado pelo homicídio, que aconteceu na casa do irmão do acusado, em Patos de Minas, no dia 18 de novembro de 2023.

Valdeni era amigo do irmão de João Batista e participava de uma reunião no local do crime. O acusado da morte chegou no local posteriormente com sua esposa. Ele teria ficado com ciúmes dela e começou uma briga com Valdeni.

Os homens foram separados e João foi expulso da casa. Apesar disso, minutos depois voltou ao local com duas facas, invadiu a residência do irmão e esfaqueou a vítima na barriga.

Ele fugiu e a vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Regional de Patos de Minas. Ele recebeu atendimento médico, mas morreu no dia seguinte.

João Batista de Oliveira foi preso pouco após o crime e vai continuar detido para cumprimento da sentença, enquanto aguarda recurso de sua defesa em relação à condenação.