O Quilombo Mangueiras será o tema da 24ª edição do Projeto Expedições do Patrimônio, que vai promover uma visita educativa pela comunidade histórica, passando pelos caminhos, trilhas e lugares marcantes do território quilombola, relatando sua cultura. O encontro acontece neste sábado (22/6), das 9h30 às 11h30. A inscrição é gratuita e pode ser feita no Portal da PBH. As vagas são limitadas.





O passeio será orientado por Ione Ty Oya, Mestra da Cultura Popular de Belo Horizonte, liderança da comunidade e filha da Matriarca Vanda de Oliveira. Ela vai conduzir o trajeto, apresentando aos participantes a história centenária da comunidade, que tem origens no século XIX. No território de 18 mil metros quadrados, os quilombolas preservam a mata, nascentes e promovem atividades econômicas sustentáveis, com destaque para a arte em bambu.

O público também poderá presenciar as principais celebrações, práticas, eventos culturais e festividades realizadas no Quilombo e que envolvem a comunidade afro-brasileira da capital, região metropolitana e outras regiões do Estado e do país. Os participantes poderão ainda dialogar com os habitantes de Mangueiras sobre os avanços e desafios enfrentados pelos quilombolas na preservação da sua cultura e tradições.

Conheça o Quilombo Mangueiras

Localizado na Rodovia Camilo Teixeira da Costa, próximo ao Bairro Novo Lajedo, Região Norte de BH, o Quilombo Mangueiras ocupa uma área de 18.860 m². O território é um remanescente dos 387 mil metros quadrados adquiridos em meados do século XIX por Cassiano José de Azevedo e Vicência Vieira de Lima, o casal de lavradores que fundaram a comunidade.

O nome da comunidade refere-se à existência de mangueiras no território, definidoras da identidade e do autorreconhecimento do grupo. A preservação das três nascentes ali existentes também compõe a identidade do grupo, bem como as atividades agropecuárias exercidas pelos fundadores.



Existe ainda uma ligação do Quilombo com a história dos tropeiros, atividade exercida pelos ancestrais. O território, inclusive, tem remanescentes de caminhos usados pelas tropas próximos de um local conhecido como Pedra do Urubu.

Mulheres

Em Mangueiras as mulheres desempenham um papel crucial. Além de serem numericamente superiores (sete de cada dez habitantes), elas são responsáveis pela manutenção das tradições e da religiosidade do grupo. A principal liderança do quilombo é Ione Ty Oya, uma referência na transmissão, defesa dos valores e costumes para a comunidade.





O projeto de expedições

O Projeto Expedições do Patrimônio oferece formações mensais para estudantes de graduação, professores da educação básica, diretores, coordenadores e educadores em geral com temáticas que abordam os mais diversos territórios da cidade.

As ações trabalham aspectos relacionados ao patrimônio cultural material/imaterial e promovem uma reflexão da cidade como um espaço educativo que reflete os valores, modos de vida, anseios, conflitos, hierarquias e projetos sociais em disputa.

Serviço



Projeto Expedições do Patrimônio – 24ª edição | Quilombo Mangueiras



Data: sábado (22), das 9h30 às 11h30

Inscrições gratuitas: Portal da PBH | www.pbh.gov.br/patrimoniocultural

Local: Quilombo Mangueiras | Rodovia Camilo Teixeira da Costa (MG-020), 1.350 - Novo Lajedo