Um caminhoneiro foi flagrado se masturbando em um caminhão parado no meio da rua enquanto crianças brincavam do lado de fora. O caso aconteceu, nessa terça-feira (18/6), no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o flagrante.





A gravação foi feita por um homem da janela de um prédio. Vizinhos relataram que o local fica em frente ao Centro de Referência em Assistência Social (Cras). A rua também é um dos principais acessos para a Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos.

No vídeo aparece o homem, com a janela aberta, com o caminhão parado no meio da rua, se masturbando. Enquanto isso, crianças brincam do lado de fora, como também é possível ver na gravação.

Foragido

O homem, de 52 anos, foi identificado pela Polícia Militar (PM). Ela abandonou o veículo na comunidade rural de Córrego do Paiol e está foragido. A PM não informou se ele já tem alguma passagem policial.

A assessoria da Prefeitura de Divinópolis informou que teve conhecimento do vídeo apenas no hoje por meio da imprensa. Questionada sobre a gravação ter sido feita de dentro do Cras, como relatado por vizinhos, ela não se manifestou.