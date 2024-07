“Casinha”. Este é o tipo de crime que resultou na morte de Charles Ribeiro Silva, de 27 anos, na madrugada deste domingo (14/7), no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava num bar, com a companheira, quando foi chamado para fora e executado.





Charles estava no Bar do Beiço, acompanhado de Letícia, sua companheira. Eles tomavam cerveja, quando um homem entrou no estabelecimento e chamou por ele. Os dois saíram do bar e caminharam pela rua. Ao chegar na esquina, um homem saiu de um carro branco e começou a disparar contra Charles, que levou seis tiros e tombou morto.







As primeiras investigações mostram que Charles tinha desavenças com dois outros homens, conhecidos pelas alcunhas de “Gordinho” e "Piloto", ambos ligados ao tráfico de drogas.





“Gordinho”, segundo Letícia, chegou a atirar no porão da casa em que viviam, há alguns meses. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia de Santa Luzia.