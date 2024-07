Este domingo (14/07) segue a tendência de temperaturas acima da média para o inverno em Belo Horizonte, com mínima de 14° e máxima de 27º, com céu claro a parcialmente nublado, segundo a Defesa Civil. A temperatura mínima registrada foi de 12,6 °C na estação Oeste/Cercadinho, com sensação térmica de 0,4 ºC, às 6h.

Na estação Pampulha/INMET, a temperatura mínima foi 14,4 °C com sensação térmica de 16,8 °C, às 3h, e no Aeroporto da Pampulha, a temperatura mínima foi de 13 °C, às 7h.





O tempo seco prevalece à tarde, quando a umidade relativa do ar fica em torno de 25% e sem previsão de chuvas, ou seja, abaixo do mínimo de 60% considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Com isso, a capital chega a 86 dias sem registro de precipitações.





O tempo seco é reflexo da ação de bloqueios atmosféricos, que são áreas de alta pressão. Elas impedem o avanço de frentes frias vindas do sul de entrarem no estado. O alerta de baixa umidade divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vai até hoje (14/07).