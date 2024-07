Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Também não há congestionamento no local por causa do acidente

Um acidente chamou a atenção que quem passava pela Rua Rodrigo Otávio Coutinho, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de BH, na tarde desta segunda-feira (29/7). Um carro VW T-Cross capotou depois de bater em um Honda City e em um Fiat Toro.







De acordo com a motorista do carro que capotou, ela cochilou ao volante e teria perdido o controle da direção. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Também não houve congestionamento no local por causa do acidente.





Até as 16h45 desta segunda-feira, não havia equipes da PM, Guarda Municipal ou BHTrans no local.