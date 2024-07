Ônibus ficou destruído com a batida

Um vídeo mostra o momento em que um ônibus foi atingindo por um trem na noite desse domingo (28/7), em linha férrea de Juiz de Fora, cidade da Zona da Mata Mineira.

Na gravação feita por populares, é possível ver as pessoas correndo antes do trem atingir o ônibus de turismo, partindo-o ao meio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 21h40. Em relato aos militares, o motorista disse que, ao passar pelos trilhos, o ônibus parou de funcionar.

Em seguida, ele mandou que cinco passageiros descessem do veículo. Nesse momento, o sinal sonoro alertou para a chegada do trem. Todos os passageiros já estavam fora do veículo e não houve vítimas.

A carga do trem ficou intacta.