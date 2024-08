O Parque das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, terá evento com aplicação de vacinas neste sábado (17/8). Em uma parceria da Fiocruz Minas com a Prefeitura de Belo Horizonte serão distribuídas doses de imunizantes contra a gripe, febre amarela, covid-19 e a tríplice viral, que protegem contra sarampo, caxumba e rubéola. O evento será realizado das 9h às 15h.





Além da vacinação, será realizado ainda o cadastro de pessoas com sequelas da Covid-19 que tenham interesse em participar de um acompanhamento dessas condições. A ação é coordenada pela equipe de pesquisa Monitoramento Vita, da Fiocruz.

Outras atrações são estandes com exposições sobre leishmanioses, esquistossomose, doença de Chagas, malária e arboviroses (dengue, zika,Chikungunya, febre amarela).





A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) também participará do evento com a exposição Sentidos do Nascer, uma mostra interativa que valoriza o parto normal e incentiva o aleitamento materno. O sábado no Parque Mangabeiras também terá piscina de bolinhas, pula-pula, oficina de pintura e desenho e jogos educativos.





Como se vacinar





Para conseguir ser vacinado será necessário apresentar um documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação para avaliação e atualização da situação vacinal, se necessário.





Além disso, para a imunização das crianças é necessário que os pais ou responsáveis legais estejam presentes no momento da vacinação.







Saiba o público de cada vacina





As doses do imunizante contra a gripe serão aplicadas nas pessoas a partir de 6 meses de idade. A vacina contra a Febre Amarela é aplicada em duas doses para as crianças, a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos de idade. Já para pessoas acima de 4 anos é aplicada uma única dose ou a depender da necessidade.





A vacina tríplice viral é aplicada em duas doses para pessoas até 29 anos, sendo uma aos 12 meses e outra aos 15 meses. Já para o público com idade entre 30 a 59 anos é aplicada apenas uma dose, caso a pessoa não tenha sido vacinada anteriormente.





Já a dose contra a covid-19 será direcionada para o público prioritário, com intervalo de, pelo menos, três meses após a última dose recebida.