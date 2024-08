Ainda noite de quinta-feira a mesma aeronave voou, para São Paulo com o voo número 2217

O avião da Voe Pass (antiga Passaredo), previsto ATR-72 500, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9/8) teve Minas Gerais como um dos últimos destinos antes da tragédia, na qual morreram 61 pessoas (57 passageiros e quatro tripulantes).

Na tarde de quinta-feira (8/8), o voo 2218, decolou do Aeroporto de Guarulhos para o Aeroporto Regional de Goianá, perto de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Ainda noite de quinta-feira a mesma aeronave voltou para São Paulo com o voo número 2217.

A informação consta no site especializado Fligh Radar. A jornalista e escritora Daniela Arbex, que mora em Juiz de Fora, também revelou que viajou no mesmo avião do acidente para Goianá, na tarde de ontem. Daniela disse que embarcou em Ribeirão Preto, fez escala em Guarulhos e seguiu para a Zona da Mata.



A jornalista e escritora relatou que, durante o voo, os passageiros tiveram desconforto com o ar-condicionado do avião, que não funcionou. Ela chegou a publicar um vídeo em uma rede social registrando o mal-estar dos passageiros durante o voo.

Na tarde desta sexta-feira, a reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria da Voe Pass em Ribeirão Preto. Mas, a empresa alegou que ainda não poderia confirmar se o avião do acidente foi o mesmo que viajou para a Zona da Mata na quinta-feira.

“Infelizmente, no momento, não temos essa informação”, alegou a assessoria da companhia, que não também não responde sobre a reclamação sobre a falta de funcionamento do ar-condicionado da aeronave, feita pela passageira.

O avião da VoePass saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos. A decolagem ocorreu às 11h50 e a previsão de aterrissagem estava prevista para 13h45. A ocorrência da queda foi registrada pelo Corpo de Bombeiros de Vinhedo às 13h25.

A aeronave caiu no terreno de uma residência, localizada em um condomínio da cidade do interior paulista. Na tarde desta sexta-feira, o Governo de São Paulo anunciou que os corpos das vítimas seriam levados para o Instituto Médico Legal (IML) da capital.