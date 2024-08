Foi lançada nesta sexta-feira (9/8) pela Polícia Militar, a Operação Mobilidade, de combate à violência na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O lançamento foi feito no início da tarde, na Praça Marcelo Goes Menicucci, em frente ao BH Shopping, no Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





A operação reúne doze viaturas, entre motocicletas e carros, e tem como objetivo reforçar o patrulhamento na área. Os veículos vão focar apenas em crimes violentos e abordagens a motociclistas, sem atender as ocorrências de rotina.

“O objetivo é distribuir efetivamente esses recursos com o foco em abordagem, principalmente, em motocicletas. Hoje os nossos maiores índices criminais em roubo são de indivíduos em motocicletas, tanto sozinho quanto com garupeiros” afirma Tenente Araújo Júnior, do 22º Batalhão, comandante do setor Belvedere e que exerce a função de comandante da operação.





A iniciativa seguirá em atividade por tempo indeterminado e abarca todos os quarenta bairros atendidos pelo batalhão. “Vai acontecer até nosso comando ver quais são os resultados efetivos da estratégia lançada, avaliar e ver a necessidade de continuar ou fazer uma operação com algum outro foco”, afirma o tenente.





A distribuição das viaturas será feita de acordo com os dados estatísticos da corporação. As informações são incluídas em um mapa interativo que mostra as zonas críticas, e então, enviado os recursos para os locais de forma mais assertiva. Segundo o comandante, o bairro Belvedere teve uma redução de 30% de incidência de crimes em relação a 2023: “O bairro hoje, em relação aos furtos, é um dos menores indicadores que a gente tem na área do batalhão”.





Associação de moradores





Fernando Santana, presidente da Associação de Moradores do Santa Lúcia e do Movimento das Associações de Belo Horizonte, elogiou a ação da PM, e tem boas expectativas a respeito da nova operação.





“Nós queremos ver mais ação, e a expectativa é boa. A gente acredita na Polícia Militar, desde que ela tenha os recursos necessários”, afirma.





A opinião é compartilhada por Ubirajara Pires Gloria, presidente da Associação Amigos do Belvedere: “É uma parceria entre bairros e polícia, implantando um novo sistema de policiamento. Isso é muito importante porque a violência está predominando hoje e o primeiro elemento que vai nos defender é a Polícia Militar”.





Além dos furtos e roubos que acontecem na região, outra reclamação é a respeito de rachas e pegas, corridas ilegais que acontecem em vias urbanas que podem acontecer entre motos ou entre carros. Fernando aponta que os corredores costumam cometer as infrações no trevo do BH Shopping, na BR-356 e na Avenida Raja Gabaglia. “A expectativa é que a operação venha a melhorar a abordagem da polícia e possa educar esse pessoal”, diz.





Furtos a luz do dia





Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Belo Horizonte registrou uma média alarmante de 24 furtos a estabelecimentos comerciais por dia em 2023. Apenas nos três primeiros meses deste ano, 2.197 estabelecimentos comerciais foram invadidos e furtados.





No mês de abril, em um intervalo de apenas uma semana, a Avenida Luiz Paulo Franco, uma das principais do bairro, registrou três ocorrências de furto a lojas. O que chama a atenção é que as ações aconteceram em plena luz do dia.





Ao lado da praça e próximo à avenida, fica uma base móvel comunitária da Polícia Militar, que funciona entre 14h e 23:30. Mas isso não intimida os criminosos, que aproveitam do horário em que ela não está presente para praticar os furtos.





Por volta das 9h, em 12 de abril, um jovem entrou em uma unidade da Drogaria Araújo, na Avenida Luiz Paulo Franco e furtou um pacote de fraldas, fugindo pela avenida movimentada. Na semana anterior, a mesma loja, que conta com segurança, foi alvo de um arrastão praticado por um grupo de adolescentes que, por volta do meio-dia, invadiram o estabelecimento e também levaram fraldas.





No dia 9 de abril, três jovens invadiram uma filial da Droga Raia, na esquina com a Rua Jornalista Djalma de Andrade, ameaçaram funcionários e saíram carregando produtos de perfumaria.