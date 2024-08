Acidente aconteceu na Rua dos Beneditos, próximo ao número 91. A dinâmica do acidente ainda não foi informada

Uma adolescente de 13 anos foi atropelada por um caminhão no Bairro Heliópolis, Região Norte de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (9/8).





A suspeita é que ela tenha sofrido uma fratura na pelve e esteja com hemorragia interna. Até o momento não há informações da condição de saúde do motorista. A Polícia Militar não foi acionada.





O acidente aconteceu na Rua dos Beneditos, próximo ao número 91. A dinâmica do acidente ainda não foi informada.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atendida no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e escoltada por batedores da corporação até uma unidade de saúde da capital.