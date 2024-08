Uma onça parda foi encontrada morta na rodovia BR-365, no fim da noite dessa quinta-feira (8/8), no município de Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros acredita que o felino pode ter sido atropelado.

Motoristas que passavam pelo KM 525 da BR-365 viram o animal caído e entraram em contato com os bombeiros. A ocorrência foi registrada em local próximo ao distrito Celso Bueno. Até a chegada dos militares, não se sabia se a onça estava apenas machucada ou se realmente havia morrido.

Os bombeiros constataram a morte do felino, que era adulto e de grande porte. Foi informado ainda que o corpo, às margens da rodovia, já apresentava rigidez cadavérica.

Acredita-se que o animal tenha sido vítima de atropelamento, embora não houvesse sinais visíveis de ferimentos. Isso poderá ser investigado posteriormente pela concessionária responsável pelo trecho da BR-365.

O animal foi removido da rodovia para prevenir possíveis acidentes. A concessionária dará destinação ao corpo.