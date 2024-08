A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está à procura de Alessandra Silva Coutinho de Paula, de 45 anos, investigada por aplicar golpes em idosos em Ubá e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A corporação, com autorização da 1ª Vara Criminal de Juiz de Fora, divulgou fotos dela, que foi indiciada por estelionato, roubo e furto.

"Quem souber do paradeiro da mulher, ou tiver sido mais uma vítima dela, deve procurar uma delegacia de Polícia Civil ou ligar para o 197", diz o delegado responsável pela investigação, Samuel Neri.





Alessandra foi presa em flagrante em abril deste ano, enquanto aplicava um golpe em um idoso de 72 anos. No dia da prisão, foram apreendidos, no imóvel alugado por ela, documentos que comprovam crimes de estelionato envolvendo idosos, estetoscópio, luvas, carimbo falso de médica, cartões de crédito e comprovantes de transferências bancárias em nome de idosos. No entanto, em junho, ela foi solta.





Esta semana, após reunião de provas suficientes, foi decretada a prisão temporária de Alessandra. As investigações apontam que a suspeita fez, no mínimo, dez vítimas. Além disso, imagens de câmeras de segurança de instituições financeiras registraram ela fazendo saques e transferências com cartões das vítimas.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos