Uma mulher de 57 anos foi presa preventivamente, nessa quarta-feira (7/8), suspeita de envolvimento em crimes de furto e estelionato, cometidos após aplicação de sonífero, golpe conhecido como 'Boa noite Cinderela'. De acordo com o delegado Alessandro Santa Gema, a suspeita seduzia homens e aplicava a substância a fim de roubar pertences, como cartões bancários.

As investigações, coordenadas pela 4ª Delegacia de Polícia Centro, iniciaram após um homem, de 66 anos, ser encontrado morto em um quarto de motel, na região Central de BH. Durante levantamentos, foram rastreadas compras de alto valor efetuadas pela investigada com os cartões subtraídos do idoso após a morte dele. Por meio do cruzamento de informações e análise minuciosa das imagens coletadas, foi a autoria do crime foi identificada.

A operação dessa quarta-feira, nomeada Armadilha e desencadeada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), arrecadou aparelhos eletrônicos, vários comprovantes de compras e diversos documentos. Além disso, foram encontrados remédios de uso controlado, que a polícia acredita ser os mesmos utilizados para aplicar o crime.

A suspeita, de acordo com Alessandro, tem passagem pelo sistema prisional e possui extensa ficha criminal com registros de furtos, roubos, estelionatos e mais de 100 ocorrências policiais em que figura como envolvida, com atuação principalmente na região de Montes Claros, Norte de Minas.

Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice