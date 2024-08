Atropelamento em série deixa várias pessoas feridas no Parque Halfeld, em Juiz de Fora

Um atropelamento em série deixou nove vítimas na tarde desta sexta-feira (9/8) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O acidente aconteceu na Avenida Barão do Rio Branco, mobilizando equipes de resgate e da Policia Militar.

Inicialmente, quase todas as vítimas foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). A princípio, ninguém corre risco de morte, informaram a Secretaria de Saúde do município e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Conforme a Polícia Militar, o responsável pelo atropelamento é um homem de 71 anos. Testemunhas informaram aos militares que o pé do idoso agarrou em um dos pedais e, por isso, ele teria perdido o controle do veículo e invadido a calçada, quando atropelou os pedestres. O motorista foi detido e conduzido à delegacia.

A reportagem conversou com um comerciante, que pediu para não ter o nome publicado. "Foi horrível. O carro subiu de forma repentina na calçada. As pessoas começaram a gritar, mas, graças a Deus, ninguém morreu", disse.

Entre as vítimas estão uma mãe, de 43 anos e filha dela, de 12. A suspeita é de que a mulher tenha fraturado a costela. Em relação à adolescente, o Samu disse, sem precisar, que não há "sinais de alarme".

Ainda conforme o Samu, uma gestante, de 48 anos, sofreu hematomas na cabeça. Ela informou ter plano de saúde, sendo conduzida para o Hospital Monte Sinai.

Outra mulher, de 41 anos, e a filha dela, de 16, também foram socorridas. A mãe teve um pico hipertensivo e foi levada para o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ). Já a adolescente apresentava escoriações pelo corpo. Ela relatou aos socorristas que foi arrastada pelo veículo.

Também foram socorridas uma jovem de 23 anos, que teria fraturado membro superior esquerdo, sendo transferida ao HMTJ, e outra mulher, de 26, com múltiplas lesões em membro inferior e uma luxação no tornozelo, mas sem comprometimento vascular. Duas mulheres, de 55 e 65 anos, estão entre as atingidas, mas o Samu não divulgou outras informações sobre elas.