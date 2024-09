Uma mulher, de 46 anos, foi presa suspeita de matar o marido, de 48 anos, a pedradas na noite dessa segunda-feira (9/9), no bairro Jardim Nazareno, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o solicitante acionou a Polícia Militar depois de escutar uma mulher gritando que matou o companheiro com pedradas.





No endereço, os policiais encontraram o homem caído com cortes na testa, rosto cheio de sangue e uma marca escura na boca. A mulher foi encontrada sentada em uma cadeira ao lado do corpo, fumando e bebendo. Uma pedra grande suja de sangue estava caída ao chão, próximo à mulher.





Questionada, a suspeita afirmou que matou o companheiro com pedradas e que estava cansada de apanhar dele. Ela disse que os dois passaram a segunda-feira brigando e que, na tarde de ontem, o homem a agrediu com socos e chutes.

A mulher mostrou aos policiais lesões no pulso do braço esquerdo e na testa que foram provocadas pela agressão do marido, mas dispensou atendimento médico.





Ela ainda relatou que, depois de agredir o homem com pedradas, ela encheu a boca dele com pó de café e pimenta pois ele estava agonizando.





O corpo foi removido e encaminhado para o IML. A mulher foi presa e levada para a Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.