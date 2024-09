Um caseiro procurou a Polícia Militar depois de encontrar um feto morto no quintal de uma casa no município de Rio Novo, na Zona da Mata, em Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (9/9), assim que chegou ao imóvel para trabalhar. O homem relatou ter visto uma sacola vazia e ensanguentada. O natimorto estava em local próximo.



Os policiais realizaram buscas e descobriram que a mãe do feto mora em Guarani, também na Zona da Mata. Os militares foram à cidade e localizaram a mulher, de 29 anos, mas ela não foi presa por não estar caracterizada “situação de flagrante”, informou a PM.





Segundo a polícia, ela alegou que estava passando o fim de semana em Rio Novo na casa de uma amiga. Conforme o depoimento, na madrugada de sábado (7/9), a mulher disse ter ingerido bebida alcoólica em excesso, passado mal dentro da residência e, sem saber que estava grávida, teve um aborto.

Ela alegou ainda que a amiga não presenciou o ocorrido e, por isso, escondeu o feto, momento em que decidiu envolvê-lo com uma sacola plástica. No entanto, mais tarde, jogou o feto em um quintal que acreditava ser de uma casa vazia, perto da residência onde ela estava hospedada.

No mesmo dia, ela e a amiga, que também teria bebido muito, buscaram atendimento em um posto de saúde da cidade. Segundo a PM, a mãe disse ter comunicado o aborto à médica do plantão, quando foi solicitado um ultrassom transvaginal a fim de verificar se havia restos do feto no útero.

Depois de ser liberada na unidade de saúde em Rio Novo, a mulher informou que voltou para Guarani no fim da tarde desse domingo (8/9).

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e, após conclusão das análises preliminares, liberou o corpo, que foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML). O Conselho Tutelar acompanhou o registro da ocorrência, informou a PM.