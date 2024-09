Uma mulher foi presa na madrugada desse domingo (8/9) por deixar suas duas filhas, de 6 e 7 anos, dormindo em um bar enquanto saía para, aparentemente, consumir drogas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Há menos dois meses a mãe havia sido denunciada por deixar filhos trancados sozinhos em casa.

Segundo testemunhas, ela deixou os filhos num sofá do bar que fica no Bairro Monte Hebron, zona oeste da cidade, perto das 2h do domingo. Ela deixou o local, mesmo sob os protestos de frequentadores e do dono do estabelecimento.

Outra mulher acionou a Polícia Militar, que resgatou as crianças do bar. A testemunha teve ainda que enfrentar a mãe das crianças, que apareceu minutos depois dos policiais. De acordo com o relato de testemunhas, a mulher parecia ter usado drogas. Ela tentava reaver as crianças.

A mãe, no entanto, não conseguia se explicar ao policiais, pois apresentava fala desconexa, olhos vermelhos e dificuldade para se manter de pé. Também demonstrou agressividade. Ela foi detida sob protestos e tentativa de evitar a prisão.

As crianças foram deixadas com o pai e a avó, que foram orientados a procurar o Conselho Tutelar.

No fim de julho essa mesma mulher foi denunciada por deixar as filhas trancadas e sozinhas na casa da família por pelo menos 12 horas. Um deles, inclusive, passou mal durante toda a noite, com diarreia e vômitos.

Elas foram retiradas da mulher e deixadas com familiares, que acabaram sendo pressionados pela mãe, que conseguiu reaver as meninas de 6 e 7 anos poucos dias depois.