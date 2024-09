Um homem furtou objetos de um carro no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última sexta-feira (6/9). A ação, que ocorreu em plena luz do dia, foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Militar (PM), um morador do condomínio Portal da Montanha estacionou seu veículo, modelo HRV, em frente ao restaurante Almanaque, na Rua Oscar Niemeyer, por volta das 14h. Quando retornou, às 14h25, encontrou a janela traseira do lado esquerdo quebrada.





Ele então solicitou acesso às imagens da câmera à equipe de segurança do condomínio. No vídeo, é possível ver um homem aparentemente jovem estacionando a moto próximo a dois carros. Ele cola o rosto no vidro da janela do primeiro carro e analisa o que tem dentro.





Em seguida, o suspeito finge receber uma ligação e faz a mesma coisa com o segundo carro. Momentos depois ele joga um objeto no carro tentando quebrar o vidro, repetindo a ação três vezes, até quebrar o vidro. O homem então pega a mochila no banco traseiro e sai andando calmamente. Toda a ação dura pouco mais de dois minutos.

Confira a sequência no vídeo abaixo:





A vítima registrou boletim de ocorrência na Base de Segurança Móvel da PM, que fica próximo ao condomínio. O suspeito não foi localizado.





Um funcionário do Portal da Montanha que não quis se identificar contou à reportagem do Estado de Minas que esta é a quinta vez que um crime semelhante acontece na rua, sendo que três destes foram registrados pelas câmeras de segurança do local. Apesar do bairro ser considerado seguro, ele afirma que os moradores ficam preocupados quando algo desta natureza ocorre nas redondezas.